Football – CAN 2017 – Groupe D Le Mali ou l’Egypte ? 7 des 8 qualifiés pour les quarts de finale sont connus. La dernière place se joue entre les Pharaons d’Egypte et les..... Football-Eléphants-CAN 2017-Michel Dussuyer « Extrêmement déçu » C’est la tête basse que Michel Dussuyer s’est présenté à la presse après l’élimination de la Côte d’Ivoire de la CAN..... Football-Eléphants Kalou arrête la sélection La date du 24 janvier 2017 marque la dernière sélection de Salomon Kalou. L’attaquant ivoirien a décidé de prendre sa.....